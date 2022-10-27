Путин: Россия не собирается сама становиться гегемоном

Россия не собирается становиться гегемоном и не бросает вызов западным элитам, замена доминирующей стороны привела бы к "новому тупику".

Россия не собирается становиться гегемоном и не бросает вызов западным элитам, замена доминирующей стороны привела бы к "новому тупику".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Россия не бросает вызов элитам Запада, Россия просто отстаивает свое право на существование и свободное развитие. При этом мы сами не собираемся становиться новым каким-то гегемоном. Россия не предлагает заменить однополярность двуполярностью, трехполярностью и так далее, доминирование Запада доминированием Востока, Севера или Юга, это неизбежно привело бы к новому тупику", - сказал Путин.