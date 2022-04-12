О нас
Аудио новости

Путин: Россия не собирается изолироваться и ее изолировать невозможно

Путин: Россия не собирается изолироваться и ее изолировать невозможно Президент России Владимир Путин заявил о готовности России сотрудничать со всеми партнерами, кто проявляет такое желание, она не собирается закрываться, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.
В регионе
12 апреля 2022 г. 13:09
Путин: Россия не собирается изолироваться и ее изолировать невозможно

Президент России Владимир Путин заявил о готовности России сотрудничать со всеми партнерами, кто проявляет такое желание, она не собирается закрываться, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Мы не собираемся изолироваться. Жестко изолировать в современном мире вообще невозможно никого, такую огромную страну, как Россия, так точно невозможно. Поэтому мы будем работать с теми нашими партнерами, которые хотят взаимодействовать", - сказал Путин в ходе общения с работниками космической отрасли на космодроме Восточный.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Putin: Impossible to isolate Russia
Версия на азербайджанском языке Putin: “Rusiya təcrid olunmağa hazırlaşmır və onu təcrid etmək mümkün deyil”

Другие новости из категории

Путин и Лукашенко посетили космодром Восточный
Путин и Лукашенко посетили космодром Восточный
12 апреля 2022 г. 12:59
Роскосмос обеспечит полет в космос представителей Беларуси
Роскосмос обеспечит полет в космос представителей Беларуси
12 апреля 2022 г. 12:48
Минобороны Украины проверяет информацию по химатаке в Мариуполе
Минобороны Украины проверяет информацию по химатаке в Мариуполе
12 апреля 2022 г. 12:28
Мэр Мариуполя сообщил о гибели более 10 тысяч мирных жителей
Мэр Мариуполя сообщил о гибели более 10 тысяч мирных жителей
12 апреля 2022 г. 12:19
В Грузии за сутки коронавирусом заразились 392 человека
В Грузии за сутки коронавирусом заразились 392 человека
12 апреля 2022 г. 11:04
В Армении назначили нового главу МЧС
В Армении назначили нового главу МЧС
12 апреля 2022 г. 10:16
Армяне сдают большое количество оружия похищенного во время войны
ФотоАрмяне сдают большое количество оружия похищенного во время войны
12 апреля 2022 г. 06:12
США готовят новый пакет мер безопасности для Украины
США готовят новый пакет мер безопасности для Украины
12 апреля 2022 г. 04:46
Зеленский: Можем деблокировать Мариуполь, если бы было оружие и техника
Зеленский: Можем деблокировать Мариуполь, если бы было оружие и техника
12 апреля 2022 г. 04:22
Зеленский отменил весенний призыв и отложил демобилизацию
Зеленский отменил весенний призыв и отложил демобилизацию
12 апреля 2022 г. 02:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi