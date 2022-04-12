Путин: Россия не собирается изолироваться и ее изолировать невозможно

Президент России Владимир Путин заявил о готовности России сотрудничать со всеми партнерами, кто проявляет такое желание, она не собирается закрываться, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Президент России Владимир Путин заявил о готовности России сотрудничать со всеми партнерами, кто проявляет такое желание, она не собирается закрываться, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Мы не собираемся изолироваться. Жестко изолировать в современном мире вообще невозможно никого, такую огромную страну, как Россия, так точно невозможно. Поэтому мы будем работать с теми нашими партнерами, которые хотят взаимодействовать", - сказал Путин в ходе общения с работниками космической отрасли на космодроме Восточный.