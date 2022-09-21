Путин: Россия не поддастся шантажу и запугиванию

Президент России Владимир Путин заявил, что Москву невозможно запугать.

"Москву невозможно запугать".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Мы не поддадимся шантажу и запугиванию и никогда не придадим, не утратим свой суверенитет", - сказал глава государства на торжествах по случаю 1 160-летия зарождения российской государственности. По его словам, укрепляя суверенитет, россияне развивают страну.

"За 1 160 лет мы твердо усвоили, что для России смертельно опасно даже на время ослабить свой суверенитет, отказаться от национальных интересов. В такие периоды под угрозой оказывалось само существование РФ", - констатировал Путин. "Больше от нас подобных ошибок не дождутся!" - отметил он.