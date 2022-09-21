О нас

Путин: Россия не поддастся шантажу и запугиванию

Путин: Россия не поддастся шантажу и запугиванию Президент России Владимир Путин заявил, что Москву невозможно запугать.
В регионе
21 сентября 2022 г. 21:42
Путин: Россия не поддастся шантажу и запугиванию

"Москву невозможно запугать".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Мы не поддадимся шантажу и запугиванию и никогда не придадим, не утратим свой суверенитет", - сказал глава государства на торжествах по случаю 1 160-летия зарождения российской государственности. По его словам, укрепляя суверенитет, россияне развивают страну.

"За 1 160 лет мы твердо усвоили, что для России смертельно опасно даже на время ослабить свой суверенитет, отказаться от национальных интересов. В такие периоды под угрозой оказывалось само существование РФ", - констатировал Путин. "Больше от нас подобных ошибок не дождутся!" - отметил он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Putin: "Rusiya şantaj və hədə-qorxuya uymayacaq"

Другие новости из категории

В России на акции против мобилизации начались задержания
В России на акции против мобилизации начались задержания
21 сентября 2022 г. 21:35
Россия освободила 10 плененных в Украине иностранцев
Россия освободила 10 плененных в Украине иностранцев
21 сентября 2022 г. 19:51
При крушении вертолета в Турции погибли граждане РФ
ФотоПри крушении вертолета в Турции погибли граждане РФ
21 сентября 2022 г. 19:48
Из-за обстрела Никопольского района Днепропетровской области есть погибший и раненые
Из-за обстрела Никопольского района Днепропетровской области есть погибший и раненые
21 сентября 2022 г. 19:28
Раиси: Иран не стремится к созданию ядерного оружия
Раиси: Иран не стремится к созданию ядерного оружия
21 сентября 2022 г. 19:00
Чавушоглу: Решение РФ о частичной мобилизации говорит о серьезности ситуации
Чавушоглу: Решение РФ о частичной мобилизации говорит о серьезности ситуации
21 сентября 2022 г. 18:53
В Бишкеке назвали обстановку на кыргызско-таджикской госгранице напряженной
В Бишкеке назвали обстановку на кыргызско-таджикской госгранице напряженной
21 сентября 2022 г. 17:41
Зеленский ответил на ядерные угрозы Путина
Зеленский ответил на ядерные угрозы Путина
21 сентября 2022 г. 17:13
Силы ВМС и ВВС КСИР Ирана проведут парад в зоне Персидского залива
Силы ВМС и ВВС КСИР Ирана проведут парад в зоне Персидского залива
21 сентября 2022 г. 17:02
В ЕС обсуждают шестой транш военной помощи Украине
В ЕС обсуждают шестой транш военной помощи Украине
21 сентября 2022 г. 16:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi