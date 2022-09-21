Путин: Россия не поддастся шантажу и запугиванию

"Москву невозможно запугать".
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин.
"Мы не поддадимся шантажу и запугиванию и никогда не придадим, не утратим свой суверенитет", - сказал глава государства на торжествах по случаю 1 160-летия зарождения российской государственности. По его словам, укрепляя суверенитет, россияне развивают страну.
"За 1 160 лет мы твердо усвоили, что для России смертельно опасно даже на время ослабить свой суверенитет, отказаться от национальных интересов. В такие периоды под угрозой оказывалось само существование РФ", - констатировал Путин. "Больше от нас подобных ошибок не дождутся!" - отметил он.