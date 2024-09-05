Путин: Россия не отказывается от транзита газа через Украину

Если Украина отказывается от транзита российского газа, его поставки в Европу сократятся и пойдут по другим направлениям.

Если Украина отказывается от транзита российского газа, его поставки в Европу сократятся и пойдут по другим направлениям.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Что касается Украины, мы не отказываемся от этого транзита, как ни странно", - сказал он.

По его словам, контракт на транзит заканчивается 31 декабря 2024 года.

"Но если Украина отказывается от этого транзита, ну что же, мы же не можем их заставить", - отметил Путин.