Путин: Россия не будет просить США отменить санкции

Президент России Владимир Путин заявил, что не будет просить США отменить антироссийские санкции, но если это произойдет, то с готовностью ответит тем же, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Понятия не имею", - ответил глава российского государства на вопрос о будущем антироссийских санкций со стороны США.

"Это не наше дело, это дело американской стороны, как выстраивать отношения с Россией", - считает российский лидер.

При этом он подчеркнул: "Я думаю, что у нас есть взаимное понимание, что нужно как-то выходить из той ситуации, которая сложилась, также, как и с нашими коллегами и партнерами из Великобритании, надо как-то исправлять, надо найти в себе силы перевернуть страницу, идти дальше. Также и в отношении с Соединенными Штатами".

"Надеюсь, что здравый смысл в конце концов восторжествует", - добавил российский лидер.

По его словам, Россия "точно не будет ни о чем просить".

"Нет - так нет, а если интерес есть, мы с готовность ответим тем же самым и будем все делать для того, чтобы ситуация менялась к лучшему", - указал В.Путин.