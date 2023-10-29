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Путин: Россия и Турция будут развивать отношения по всем направлениям

Путин: Россия и Турция будут развивать отношения по всем направлениям Президент РФ Владимир Путин поздравил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана со столетним юбилеем провозглашения Турецкой Республики.
В регионе
29 октября 2023 г. 11:17
Путин: Россия и Турция будут развивать отношения по всем направлениям

Президент РФ Владимир Путин поздравил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана со столетним юбилеем провозглашения Турецкой Республики.

Как передает Report, об этом написал российский лидер в телеграмме турецкому коллеге, по случаю Дня Республики.

Путин выразил уверенность, что сотрудничество Москвы и Анкары будет и далее только развиваться.

"Уверен, что мы будем и впредь последовательно наращивать весь комплекс двусторонних связей на благо наших дружественных народов, в интересах построения более справедливого и демократического миропорядка. Искренне желаю вам крепкого здоровья и успехов, а всем вашим согражданам - счастья и процветания", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

"Российско-турецкие отношения развиваются в духе дружбы и добрососедства - это в полной мере подтвердила наша недавняя встреча в Сочи", - отметил президент. Хорошую отдачу дает сотрудничество на самых различных направлениях, планомерно реализуются крупные совместные проекты, добавил он. Москва и Анкара успешно координируют усилия в решении важных вопросов региональной и глобальной повестки дня, подчеркнул российский лидер.

Путин указал, что за прошедший век Турция преодолела немало испытаний и добилась общепризнанных успехов в экономической, социальной и других областях, поэтому по праву пользуется высоким авторитетом на мировой арене.

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