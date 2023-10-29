Путин: Россия и Турция будут развивать отношения по всем направлениям

Президент РФ Владимир Путин поздравил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана со столетним юбилеем провозглашения Турецкой Республики.
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Путин выразил уверенность, что сотрудничество Москвы и Анкары будет и далее только развиваться.
"Уверен, что мы будем и впредь последовательно наращивать весь комплекс двусторонних связей на благо наших дружественных народов, в интересах построения более справедливого и демократического миропорядка. Искренне желаю вам крепкого здоровья и успехов, а всем вашим согражданам - счастья и процветания", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
"Российско-турецкие отношения развиваются в духе дружбы и добрососедства - это в полной мере подтвердила наша недавняя встреча в Сочи", - отметил президент. Хорошую отдачу дает сотрудничество на самых различных направлениях, планомерно реализуются крупные совместные проекты, добавил он. Москва и Анкара успешно координируют усилия в решении важных вопросов региональной и глобальной повестки дня, подчеркнул российский лидер.
Путин указал, что за прошедший век Турция преодолела немало испытаний и добилась общепризнанных успехов в экономической, социальной и других областях, поэтому по праву пользуется высоким авторитетом на мировой арене.