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Путин: Россия и Азербайджан все больше диверсифицируют свои отношения

Путин: Россия и Азербайджан все больше диверсифицируют свои отношения Россия и Азербайджан уделяют все больше внимания развитию и диверсификации отношений, что при продолжении этой работы приведет к хорошим результатам.
В регионе
5 июня 2024 г. 23:16
Путин: Россия и Азербайджан все больше диверсифицируют свои отношения

Россия и Азербайджан уделяют все больше внимания развитию и диверсификации отношений, что при продолжении этой работы приведет к хорошим результатам.

Как передает Report, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств.

"Общий объем товарооборота где-то $4,5 - 4,6 млрд, и темп хороший. Темп развития очень хороший. Мы все больше и больше диверсифицируем наши отношения, и уверен, что при сохранении такого настроя с обеих сторон, а в России мы настроены так же, уверен, что результаты будут, и будут хорошими", - сказал он.

Путин отметил, что одной из важных сфер совместной работы двух стран является логистика.

"В этом смысле много нужно сделать с точки зрения развития логистики - это касается не только дороги Север - Юг, но и по другим векторам: строительство логистических центров, в том числе на границе России и Азербайджана - на дагестанском участке, там уже работа идет. Это касается и других направлений", - отметил президент РФ.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya Azərbaycanla sərhəddə logistika mərkəzləri tikir

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