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    Путин: Россия готова вечно сохранять контрсанкции

    Они будут вечно продолжаться, мы будем вечно ограничивать доступ на наш рынок тех товаров, которые мы можем сами производить© Courtesy İmage

    Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Россия будет придерживаться ответных мер вечно, если западные санкции будут вечными. 

    Как сообщает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании IV Медиафорума региональных и местных СМИ в Санкт-Петербурге.

    "Я исхожу из того, что те самые санкции… не будут вечно продолжаться, а если они будут вечно продолжаться, мы будем вечно ограничивать доступ на наш рынок тех товаров, которые мы можем сами производить", - заявил Путин.

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