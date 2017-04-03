Путин: Россия готова вечно сохранять контрсанкции

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Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Россия будет придерживаться ответных мер вечно, если западные санкции будут вечными.

Как сообщает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании IV Медиафорума региональных и местных СМИ в Санкт-Петербурге.

"Я исхожу из того, что те самые санкции… не будут вечно продолжаться, а если они будут вечно продолжаться, мы будем вечно ограничивать доступ на наш рынок тех товаров, которые мы можем сами производить", - заявил Путин.