Путин ответил на предложение Зеленского о встрече

Россия готова к переговорам по Украине в любом формате, но встреча должна быть проработана, а в Киеве должно быть сформировано правительство.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов о его реакции на предложение президента Украины Владимира Зеленского провести встречу с участием лидеров ФРГ, Франции, США и Великобритании.

"Мы никогда не отказывались ни от одного из предложенных форматов, в том числе от расширения нормандского формата", - заявил В.Путин.

По его словам, встреча на высшем уровне в рамках нормандского формата должна быть хорошо подготовлена.

"Во-вторых, более или менее о чем-то можно будет говорить после окончательного формирования нового правительства Украины и проведения выборов в парламент страны", - продолжил президент.

"В третьих, я не знаю, как реагируют (на это приглашение - ред.) другие участники предложенного формата", - добавил глава российского государства.