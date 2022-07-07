Путин: Россия еще ничего не начинала всерьез в Украине

"РФ пока еще ничего не начинала всерьез в Украине".

"РФ пока еще ничего не начинала всерьез в Украине".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством Госдумы и с лидерами фракций.

"Все должны знать, что мы по большому счету всерьез пока еще ничего не начинали", - сказал он.

При этом Путин отметил, что Россия не отказывается от мирных переговоров, однако, чем дальше, тем сложнее будет договариваться.

"Мы не отказываемся от мирных переговоров, но те, кто отказываются, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договариваться", - добавил он.