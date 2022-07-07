О нас

Путин: Россия еще ничего не начинала всерьез в Украине

Путин: Россия еще ничего не начинала всерьез в Украине "РФ пока еще ничего не начинала всерьез в Украине".
В регионе
7 июля 2022 г. 22:09
Путин: Россия еще ничего не начинала всерьез в Украине

"РФ пока еще ничего не начинала всерьез в Украине".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством Госдумы и с лидерами фракций.

"Все должны знать, что мы по большому счету всерьез пока еще ничего не начинали", - сказал он.

При этом Путин отметил, что Россия не отказывается от мирных переговоров, однако, чем дальше, тем сложнее будет договариваться.

"Мы не отказываемся от мирных переговоров, но те, кто отказываются, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договариваться", - добавил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Putin: "Rusiya Ukraynada hələlik ciddi heç nəyə başlamayıb”

Экслюзивные новости

Спилиотис: ЧБТР поддерживает развитие ненефтяного сектора в Азербайджане
Спилиотис: ЧБТР поддерживает развитие ненефтяного сектора в Азербайджане
7 июля 2022 г. 19:30
Генсек: ЧБТР готов помочь реализации трансграничных проектов на Южном Кавказе
Генсек: ЧБТР готов помочь реализации трансграничных проектов на Южном Кавказе
7 июля 2022 г. 19:11
В период войны более 550 граждан Азербайджана получили вид на жительство в Украине
В период войны более 550 граждан Азербайджана получили вид на жительство в Украине
6 июля 2022 г. 16:04
МОМ: Около 12 тысяч граждан Азербайджана эвакуированы из Украины с начала войны
МОМ: Около 12 тысяч граждан Азербайджана эвакуированы из Украины с начала войны
5 июля 2022 г. 16:09
Инфраструктурные работы на БТК могут завершиться в будущем году
Инфраструктурные работы на БТК могут завершиться в будущем году
4 июля 2022 г. 15:50
АПБА: Закон о продбезопасности вступит в силу в следующем году
АПБА: Закон о продбезопасности вступит в силу в следующем году
4 июля 2022 г. 13:49
В Азербайджане отменены некоторые денежные выплаты депутатам
В Азербайджане отменены некоторые денежные выплаты депутатам
4 июля 2022 г. 11:21
Губернатор Киевской области: Мы готовимся к тому, что враг в любой момент может вернуться
Губернатор Киевской области: Мы готовимся к тому, что враг в любой момент может вернуться
4 июля 2022 г. 10:46
Погиб военнослужащий Азербайджанской армии
Погиб военнослужащий Азербайджанской армии
2 июля 2022 г. 16:28
А.Кулеба: В Киевской области полностью разрушено 161 многоквартирное здание, тысячи частных домов
А.Кулеба: В Киевской области полностью разрушено 161 многоквартирное здание, тысячи частных домов
2 июля 2022 г. 15:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi