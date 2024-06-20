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Путин: Россия думает о возможных изменениях в своей ядерной доктрине

Путин: Россия думает о возможных изменениях в своей ядерной доктрине Россия думает о возможных изменениях в своей ядерной доктрине.
В регионе
20 июня 2024 г. 20:10
Путин: Россия думает о возможных изменениях в своей ядерной доктрине

Россия думает о возможных изменениях в своей ядерной доктрине.

Как сообщает российское бюро Report, об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам визита в Пхеньян.

Российский лидер отметил, что предложения России по урегулированию конфликта в Украине будут меняться в зависимости от ситуации на земле.

"Реакция Запада на его мирные инициативы была ожидаемой. Но здравомыслящие политики задумаются о них, если хотят прекращения конфликта. Нигилизм в отношении мирных предложений Москвы не будет длиться вечно", отметил Путин.

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