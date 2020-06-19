​Путин: Россия достойно ответила на угрозу эпидемии коронавируса

Россия достойно ответила на угрозу эпидемии коронавируса, так как могла опереться на собственные возможности и свой тыл. Как передаёт российское бюро Report, об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи в режиме видеоконференции с представителями отраслей экономики, пострадавших от пандемии.

"Мы действительно, сейчас уже можно это сказать, достойно ответили на угрозу эпидемии", - сказал он.

"Мы сумели дать такой ответ, потому что в решающей степени могли опереться на собственную технологическую и производственную базу, что называется, на свой тыл", - подчеркнул глава государства.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.