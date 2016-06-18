​Путин: Россия добилась успехов по модернизации стратегических вооружений

Баку. 18 Июня. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин заявил, что сегодня Россия добилась существенных успехов по модернизации стратегических вооружений.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил он на встрече с главами мировых информационных агентств.

"С начала 2000-х годов Россия находилась в очень сложном положении… Кому в голову приходило, что Россия сможет наращивать стратегические вооружения… Но мы предупреждали, что будем это делать, мы сказали об этом, и мы делаем. И я вас уверяю, сегодня Россия добилась существенных успехов на этом пути. Мы модернизировали наши комплексы и успешно развиваем новое поколение. Я уже не говорю о системах преодоления систем ПРО", — сказал Путин.