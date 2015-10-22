​Путин: российские военные действую в Сирии успешно, но терроризм пока не побежден - ВИДЕО

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин уверен, что российские военные действуют в Сирии успешно, но признает, что терроризм пока не побежден.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил он, выступая на заседании дискуссионного клуба "Валдай"

"Рассчитываем на то, что скоординированные действия нашей ударной авиации и других средств поражения, скоординированные с наступательными операциями сирийской армии дадут положительные результаты", - сказал глава государства.

"На мой взгляд и на взгляд наших военных экспертов, такой результат уже есть. Достаточен он для того, чтобы сказать, что терроризм в Сирии побежден? Нет. Нужны еще серьезные усилия для того, чтобы сделать такое утверждение, потребуется еще большая и - хочу подчеркнуть - совместная работа", - заявил российский лидер.

"По поводу уверенности в эффективности действий - какая может быть уверенность в таких вопросах? Уверенность дает только страховой полис", - заметил Путин.

"Мы действуем в соответствии со своими убеждениями и нормами международного права", - подчеркнул президент РФ.

Он напомнил о действиях международной коалиции в Сирии. "Мы не хотим бросать камни ни в чей огород, но все-таки почти полтора года коалиция во главе с США наносила там удары - свыше 11 стран приняли участие, свыше 500 ударов нанесено по разным целям, но результата-то нет, это очевидный факт", - отметил Путин.

Глава государства недоумевает:

"Какой же результат, если за это время террористы только усилили свое присутствие на территории Сирии и Ирака, закрепились на тех рубежах, где они раньше были, и расширили ареал своего пребывания".

"В этом плане пока нашим коллегам ничего сделать не удалось, на мой взгляд, эффективного. Первые действия наших Вооруженных сил и Вооруженных сил сирийской армии - все-таки результаты у них есть", - констатировал российский лидер. Он повторил, что "этого недостаточно", поэтому "было бы очень хорошо, если бы мы объединили усилия всех, кто реально хочет бороться с терроризмом, всех стран региона и нерегиональных держав, включая США".

Путин напомнил, что Москва уже предлагала США направить в Россию военную делегацию и была готова послать в Вашингтон свою делегацию на высоком политическом уровне во главе с председателем правительства для обсуждения вопросов политического характера. "Нам было заявлено, что наше предложение отклоняется. Правда, потом американские коллеги сделали разъяснение на устном министерском уровне, что нас не очень правильно поняли, дорога открыта, мы можем идти по этому пути, можем думать над объединением усилий", - уточнил президент РФ.

Он возлагает определенные надежды на предстоящую встречу между министрами иностранных дел США, России, Саудовской Аравии, Турции. "Нужно подключать и другие региональные страны, без участия которых решить этот вопрос невозможно", - полагает российский лидер. На его взгляд, прежде всего следует подключить к процессу Иран. "Хотя бы на этом этапе пусть министры встретятся, поговорят, с иранскими партнерами мы в самом тесном контакте по этому вопросу находимся, Иран вносит свой существенный вклад в урегулирование", - заметил Путин.

Единственной целью РФ в Сирии является борьба с терроризмом, а не против тех или иных течений ислама, заявил президент РФ. "Нашей целью является борьба с терроризмом, а не за или против тех или иных последователей ислама", - подчеркнул он.

Путин напомнил, что Москва поддерживает добрые отношения с разными странами, где большинство представляют последователи тех или иных течений ислама. "Мы не делаем никакого различия", - сказал он. "Главная цель - и единственная - это борьба с террором", - подчеркнул президент.

При этом Путин отметил, что в самой Сирии ситуация сложная, поскольку в настоящее время там действуют различные силы, в том числе религиозные. "Мы понимаем реалии, в которых нам приходится работать", - сказал он. "Если дискуссии между различными направлениями, различными представителями ислама примут цивилизованный характер, мы считали бы нашу миссию выполненной", - заявил он.