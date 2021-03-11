О нас
Report Georgia
Аудио новости

Путин: России удалось преодолеть спад в экономике на фоне пандемии

Путин: России удалось преодолеть спад в экономике на фоне пандемии "Прошедший год оказался самым тяжелым для глобальной экономики со времен окончания Второй мировой войны"
В регионе
11 марта 2021 г. 15:42
Путин: России удалось преодолеть спад в экономике на фоне пандемии
Владимир Путин
0 : 00
0 : 00

"Прошедший год оказался самым тяжелым для глобальной экономики со времен окончания Второй мировой войны. По оценке, ВВП планеты за 2020 год сократился на 3,5 %. Это связано с эпидемиологической ситуацией и вводом вынужденных ограничений, что сказалось на экономической динамике в целом". Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по инвестициям.

"Своевременные меры позволили преодолеть спад в российской экономике и выйти на ее восстановление", - оценил Путин экономическую ситуацию в России.

Как подчеркнул В. Путин, реформы последних лет и новые возможности позволили РФ не ужесточать макроэкономическую политику в условиях вызванного пандемией кризиса. Сегодня Путин прогнозирует хороший финансовый результат экспортно-ориентированных компаний РФ по итогам 2021 года: "Российские экспортеры завершат 2021 год с хорошими финансовыми результатами, нужно инвестировать эти средства в российскую экономику".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Вместо Совета женщин в ПЕА создан новый отдел
Вместо Совета женщин в ПЕА создан новый отдел
11 марта 2021 г. 14:28
Начальник ЦСКА Азербайджана отстранен от должности
Начальник ЦСКА Азербайджана отстранен от должности
11 марта 2021 г. 13:28
Посол Израиля: Восстановление освобожденных территорий – это большой вызов, но и большие возможности
Посол Израиля: Восстановление освобожденных территорий – это большой вызов, но и большие возможности
11 марта 2021 г. 12:27
Названа дата начала обсуждений отчета правительства в Милли Меджлисе
Названа дата начала обсуждений отчета правительства в Милли Меджлисе
11 марта 2021 г. 12:00
Комиссия подводит итоги работы, ожидается распоряжение о помиловании
Комиссия подводит итоги работы, ожидается распоряжение о помиловании
11 марта 2021 г. 11:48
Совет женщин ПЕА упразднен
Совет женщин ПЕА упразднен
11 марта 2021 г. 11:39
Вратарь сборной: Воспитание не позволило бы мне стоять в стороне, пока женщина моет пол
ВидеоВратарь сборной: Воспитание не позволило бы мне стоять в стороне, пока женщина моет пол
10 марта 2021 г. 00:34
В Азербайджане создается новый государственный университет
В Азербайджане создается новый государственный университет
9 марта 2021 г. 15:24
Из дачного дома украдены личные вещи Яшара Нури
Из дачного дома украдены личные вещи Яшара Нури
9 марта 2021 г. 14:26
В общественном транспорте введут новый тарифный механизм
В общественном транспорте введут новый тарифный механизм
9 марта 2021 г. 14:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi