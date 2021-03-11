Путин: России удалось преодолеть спад в экономике на фоне пандемии

"Прошедший год оказался самым тяжелым для глобальной экономики со времен окончания Второй мировой войны"

"Прошедший год оказался самым тяжелым для глобальной экономики со времен окончания Второй мировой войны. По оценке, ВВП планеты за 2020 год сократился на 3,5 %. Это связано с эпидемиологической ситуацией и вводом вынужденных ограничений, что сказалось на экономической динамике в целом". Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по инвестициям.

"Своевременные меры позволили преодолеть спад в российской экономике и выйти на ее восстановление", - оценил Путин экономическую ситуацию в России.

Как подчеркнул В. Путин, реформы последних лет и новые возможности позволили РФ не ужесточать макроэкономическую политику в условиях вызванного пандемией кризиса. Сегодня Путин прогнозирует хороший финансовый результат экспортно-ориентированных компаний РФ по итогам 2021 года: "Российские экспортеры завершат 2021 год с хорошими финансовыми результатами, нужно инвестировать эти средства в российскую экономику".