Путин: России удалось преодолеть спад в экономике на фоне пандемии

"Прошедший год оказался самым тяжелым для глобальной экономики со времен окончания Второй мировой войны. По оценке, ВВП планеты за 2020 год сократился на 3,5 %. Это связано с эпидемиологической ситуацией и вводом вынужденных ограничений, что сказалось на экономической динамике в целом". Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по инвестициям.
"Своевременные меры позволили преодолеть спад в российской экономике и выйти на ее восстановление", - оценил Путин экономическую ситуацию в России.
Как подчеркнул В. Путин, реформы последних лет и новые возможности позволили РФ не ужесточать макроэкономическую политику в условиях вызванного пандемией кризиса. Сегодня Путин прогнозирует хороший финансовый результат экспортно-ориентированных компаний РФ по итогам 2021 года: "Российские экспортеры завершат 2021 год с хорошими финансовыми результатами, нужно инвестировать эти средства в российскую экономику".