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Путин: РФ выделит на развитие ряда африканских стран 90 млн долларов

Путин: РФ выделит на развитие ряда африканских стран 90 млн долларов Россия по запросам нескольких африканских стран в ближайшее время выделит на их развитие порядка 90 млн долларов.
В регионе
28 июля 2023 г. 12:26
Путин: РФ выделит на развитие ряда африканских стран 90 млн долларов

Россия по запросам нескольких африканских стран в ближайшее время выделит на их развитие порядка 90 млн долларов.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил на пленарном заседании саммита "Россия-Африка" президент Владимир Путин.

"Россия участвует в усилиях по облегчению долгового бремени стран Африки. К настоящему времени общая сумма списанной задолженности составляет 23 млрд долларов. По последним запросам африканских стран выделим на эти цели их развития еще более 90 млн", - сказал он.

Он заверил, что Россия всегда будет ответственным поставщиком продовольственных товаров, продолжит эти поставки в нуждающиеся страны и регионы.

"Будем поставлять наше зерно и другое продовольствие, в том числе на безвозмездной основе, а также в рамках продовольственной программы ООН", - сказал президент, напомнив об объявленных накануне планах поставить в ближайшее время по 25-50 тыс. тонн зерна шести африканским странам безвозмездно.

Кроме того, Путин пообещал африканским странам торговые преференции, поддержку в создании современных отраслей производства и аграрного сектора.

Путин также сообщил, что общая сумма списанной РФ задолженности стран Африки составляет 23 млрд долларов.

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