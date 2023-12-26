Путин: РФ уделит внимание расширению расчетов в нацвалютах

Россия в период своего председательства в СНГ в 2024 году намерена уделить самое пристальное внимание углублению экономических связей в рамках Содружества и, в частности, расширению расчетов в национальных валютах.

Россия в период своего председательства в СНГ в 2024 году намерена уделить самое пристальное внимание углублению экономических связей в рамках Содружества и, в частности, расширению расчетов в национальных валютах.

Как передает Report, об этом заявил президент РФ Владимир Путин открывая неформальный саммит СНГ в Константиновском дворце.

"Естественно, мы уделим самое пристальное внимание дальнейшему укреплению экономического сотрудничества в рамках СНГ. В уходящем году товарооборот между нашими странами продемонстрировал устойчивый рост. По данным за 10 месяцев, он увеличился на 2% и составил $83,7 млрд", - сказал Путин.

Президент РФ подчеркнул, что Россия "продолжит работу с партнерами по Содружеству в пользу более активного перехода во взаимных расчетах на национальные валюты".

"Убеждены, что это позволит надежнее обеспечить экономический и финансовый суверенитет наших государств", - отметил он.