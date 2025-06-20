Путин: РФ продолжает работу над Бушерской АЭС, несмотря на ситуацию в Иране

Россия, несмотря на сложность ситуации вокруг Ирана, продолжает работу по ядерному реактору в Бушере.

Россия, несмотря на сложность ситуации вокруг Ирана, продолжает работу по ядерному реактору в Бушере.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы, несмотря на всю сложность ситуации вокруг Ирана, построили атомный реактор в Иране, в Бушере. Мы заключили контракт на строительство еще двух атомных реакторов. И мы, несмотря на всю сложность ситуации, несмотря на опасность определенную, мы продолжаем эту работу", - сказал он.

Путин также отметил, что президент США Дональд Трамп пообещал поддержать требование РФ по безопасности российских сотрудников АЭС "Бушер".