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Путин: Россия при председательстве в СНГ будет конструктивно выстраивать работу по безопасности

Путин: Россия при председательстве в СНГ будет конструктивно выстраивать работу по безопасности Сотрудничество стран СНГ в вопросах фальсификации истории и борьбы с нацизмом востребовано.
В регионе
26 декабря 2023 г. 20:26
Путин: Россия при председательстве в СНГ будет конструктивно выстраивать работу по безопасности

Россия при председательстве в СНГ в 2024 году будет конструктивно выстраивать работу по безопасности и стабильности.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил президент РФ Владимир Путин, открывая неформальную встречу лидеров стран объединения в Санкт-Петербурге.

Он также отметил, что сотрудничество стран СНГ в вопросах фальсификации истории и борьбы с нацизмом востребовано.

"Самое тесное сотрудничество участников Содружества по-прежнему востребовано, особенно в вопросах борьбы с попытками фальсификации истории и героизации нацизма", - сказал Путин.

По его словам, в связи с этим следует и далее проводить ставшие уже знаковыми акции памяти павших в годы Великой Отечественной войны, такие как "Бессмертный полк", "Георгиевская лента" и "Поезд памяти". Российский лидер заметил, что об историческом контексте связей между странами СНГ и народами он планирует поговорить со своими гостями позже в неформальной обстановке.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya Prezidenti: MDB-yə sədrlik dövründə təhlükəsizlik işlərini konstruktiv şəkildə quracağıq

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