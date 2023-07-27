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Путин: РФ поставляет зерно Африке и поможет ей стать экспортером продовольствия

Путин: РФ поставляет зерно Африке и поможет ей стать экспортером продовольствия В России ожидается рекордный урожай зерновых и страна готова поставить ряду стран Африки бесплатное зерно.
В регионе
27 июля 2023 г. 13:50
Путин: РФ поставляет зерно Африке и поможет ей стать экспортером продовольствия

В России ожидается рекордный урожай зерновых и страна готова поставить ряду стран Африки бесплатное зерно.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на саммите "Россия-Африка".

По его словам, в первой половине 2023 года страна экспортировала в Африку 10 млн тонн зерновых, а в ближайшие четыре месяца страна готова поставить особо нуждающимся странам - Зимбабве, Буркина-Фасо, Сомали и Эритрее по 25-50 тыс. тонн зерна бесплатно.

Он отметил, что в перспективе Африка может самостоятельно обеспечить свою продовольственную безопасность и стать экспортером продовольствия, в чем Россия ее поддержит. По словам Путина, для этой цели Россия будет оказывать Африке содействие во внедрении передовых технологий в сельском хозяйстве.

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Версия на английском языке Putin: Russia to give free grain to Africa and help become food exporter

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