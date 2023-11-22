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Путин: РФ поставила Таджикистану два дивизиона комплексов С-300

Путин: РФ поставила Таджикистану два дивизиона комплексов С-300 Российская сторона поставила Таджикистану два дивизиона комплексов С-300 и готова к завершению работы по поставкам для единой системы ПВО стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
В регионе
22 ноября 2023 г. 15:31
Путин: РФ поставила Таджикистану два дивизиона комплексов С-300

Российская сторона поставила Таджикистану два дивизиона комплексов С-300 и готова к завершению работы по поставкам для единой системы ПВО стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин.

На совещании с правительством РФ он, говоря о формировании единой системы ПВО стран ОДКБ, отметил: "Мы уже поставили в Таджикистан два дивизиона наших систем ПВО С-300 - это восемь пусковых установок".

"В целом мы готовы к работе, готовы к продолжению и завершению этой работы по ОДКБ в целом", - подчеркнул Путин.

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Версия на английском языке Putin: Russia supplied Tajikistan with 2 divisions of S-300 systems
Версия на азербайджанском языке Putin: "Tacikistana iki diviziya “S-300” kompleksi tədarük edilib"

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