Путин: РФ готова работать с Украиной над меморандумом о будущем мирном договоре

Россия готова работать с Украиной над меморандумом о будущем мирном договоре, который может включать вопросы прекращения огня и принципы урегулирования конфликта.

Россия готова работать с Украиной над меморандумом о будущем мирном договоре, который может включать вопросы прекращения огня и принципы урегулирования конфликта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам заявил президент РФ Владимир Путин по итогам телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом.

"Россия предложит и готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций. Таких как, например, принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения и так далее, включая возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей", - сказал российский лидер.