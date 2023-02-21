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Путин: РФ будет уделять особое внимание развитию транспортного коридора "Север - Юг"

Путин: РФ будет уделять особое внимание развитию транспортного коридора "Север - Юг" Россия будет уделять особое внимание развитию транспортного коридора "Север - Юг".
В регионе
21 февраля 2023 г. 14:06
Путин: РФ будет уделять особое внимание развитию транспортного коридора Север - Юг

Россия будет уделять особое внимание развитию транспортного коридора "Север - Юг".

Как сообщает российское бюро Report, об этом президент России Владимир Путин заявил сегодня в послании Федеральному собранию РФ.

"Будем развивать порты Черного и Азовского морей, особое внимание уделим, уделяем уже - те, кто занимается этим в ежедневном режиме, знают - будем уделять особое внимание международному коридору "Север - Юг". Уже в этом году по Волго-Каспийскому каналу смогут проходить суда с осадкой не менее 4,5 м. Это откроет новые маршруты для делового сотрудничества с Индией, Ираном, Пакистаном, странами Ближнего Востока. Мы и дальше будем развивать этот коридор", - сказал Путин.

Путин добавил, что Россия также будет расширять перспективные внешнеэкономические связи и выстраивать новые логистические коридоры.

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Версия на английском языке Putin: Russia to pay special attention to development of North-South transport corridor
Версия на азербайджанском языке Putin: “Rusiya “Şimal-Cənub” nəqliyyat dəhlizinin inkişafına xüsusi diqqət ayıracaq”

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