Путин: РФ будет уделять особое внимание развитию транспортного коридора "Север - Юг"

Россия будет уделять особое внимание развитию транспортного коридора "Север - Юг".

Россия будет уделять особое внимание развитию транспортного коридора "Север - Юг".

Как сообщает российское бюро Report, об этом президент России Владимир Путин заявил сегодня в послании Федеральному собранию РФ.

"Будем развивать порты Черного и Азовского морей, особое внимание уделим, уделяем уже - те, кто занимается этим в ежедневном режиме, знают - будем уделять особое внимание международному коридору "Север - Юг". Уже в этом году по Волго-Каспийскому каналу смогут проходить суда с осадкой не менее 4,5 м. Это откроет новые маршруты для делового сотрудничества с Индией, Ираном, Пакистаном, странами Ближнего Востока. Мы и дальше будем развивать этот коридор", - сказал Путин.

Путин добавил, что Россия также будет расширять перспективные внешнеэкономические связи и выстраивать новые логистические коридоры.