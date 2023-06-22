Путин: Резерв ВСУ не исчерпан

Резервы украинских Вооруженных сил (ВСУ) не исчерпаны, поэтому российские командиры при построении боевой работы должны исходить из реалий.

Резервы украинских Вооруженных сил (ВСУ) не исчерпаны, поэтому российские командиры при построении боевой работы должны исходить из реалий.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза.

"Надо исходить из того, что наступательный потенциал противника не исчерпан. Ряд стратегических резервов пока не задействован, и прошу иметь это в виду при построении боевой работы. Исходить нужно из реалий", - сказал глава государства.