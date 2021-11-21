Путин ревакцинировался от коронавируса

Владимир Путин ревакцинировался от коронавируса вакциной "Спутник Лайт".

Владимир Путин ревакцинировался от коронавируса вакциной "Спутник Лайт".

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом он сообщил на встрече с замдиректора Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым.

"Сегодня вот по вашей рекомендации и рекомендации ваших коллег я сделал себе еще одну прививку "Спутником Лайт". Это называется ревакцинация", - сказал президент.

По словам главы государства, после процедуры он чувствует себя хорошо.

"Что касается безболезненности, то два часа назад мне сделали, я ничего не чувствую. Нормальное состояние, все нормально", - отметил он.