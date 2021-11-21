О нас
Report Georgia
Аудио новости

Путин ревакцинировался от коронавируса

Путин ревакцинировался от коронавируса Владимир Путин ревакцинировался от коронавируса вакциной "Спутник Лайт".
В регионе
21 ноября 2021 г. 21:21
Путин ревакцинировался от коронавируса
Владимир Путин

Владимир Путин ревакцинировался от коронавируса вакциной "Спутник Лайт".

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом он сообщил на встрече с замдиректора Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым.

"Сегодня вот по вашей рекомендации и рекомендации ваших коллег я сделал себе еще одну прививку "Спутником Лайт". Это называется ревакцинация", - сказал президент.

По словам главы государства, после процедуры он чувствует себя хорошо.

"Что касается безболезненности, то два часа назад мне сделали, я ничего не чувствую. Нормальное состояние, все нормально", - отметил он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Putin revaksinasiya edilib və burun peyvəndi üzrə sınaq üçün könüllü olub

Самое читаемое

Эльман Рустамов: Рост цен на некоторые продукты ускорился
Эльман Рустамов: Рост цен на некоторые продукты ускорился
16 ноября 2021 г. 12:33
Военный эксперт: За время 44 дневной войны Армения по военному потенциалу была отброшена на десятилетие назад
Военный эксперт: За время 44 дневной войны Армения по военному потенциалу была отброшена на десятилетие назад
19 ноября 2021 г. 21:32
Второе за день землетрясение произошло в Азербайджане
Второе за день землетрясение произошло в Азербайджане
20 ноября 2021 г. 18:41
МК: Пашинян взбрыкнул и тут же натолкнулся на бронированный кулак Баку
МК: Пашинян взбрыкнул и тут же натолкнулся на бронированный кулак Баку
18 ноября 2021 г. 09:52
Брайза: Результаты Стамбульского саммита послужат огромным позитивным изменениям в регионе
Брайза: Результаты Стамбульского саммита послужат огромным позитивным изменениям в регионе
15 ноября 2021 г. 10:36
Самир Шарифов: На повышение зарплат и пенсий выделено достаточно средств
Самир Шарифов: На повышение зарплат и пенсий выделено достаточно средств
16 ноября 2021 г. 12:03
Возбуждено уголовное дело по факту подрыва на мине генерала Хикмета Гасанова
Возбуждено уголовное дело по факту подрыва на мине генерала Хикмета Гасанова
16 ноября 2021 г. 11:37
Пашинян: Ереван готов заключить мирный договор с Баку
Пашинян: Ереван готов заключить мирный договор с Баку
17 ноября 2021 г. 18:25
Минобороны: Уничтожены боевые средства ВС Армении
Минобороны: Уничтожены боевые средства ВС Армении
16 ноября 2021 г. 15:09
Президент США приступил к своим обязанностям из госпиталя
Президент США приступил к своим обязанностям из госпиталя
19 ноября 2021 г. 21:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi