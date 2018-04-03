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    Путин: Реализация контракта на поставку в Турцию ЗРС С-400 является приоритетом

    Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Реализация контракта на поставку в Турцию российских ЗРС С-400 является приоритетом.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил находящийся в Анкаре с официальным визитом президент России Владимир Путин на заседании Совета сотрудничества высшего уровня.

    "В военно-технической сфере приоритетом является реализация контракта на поставку в Турцию зенитных ракетных систем С-400 "Триумф". Исходим из того, что в ходе предстоящего заседания профильной межправительственной комиссии будут предметно обсуждены перспективы дальнейших поставок в Турцию современной российской продукции военного назначения", - сказал В.Путин.

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