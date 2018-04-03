Путин: Реализация контракта на поставку в Турцию ЗРС С-400 является приоритетом

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Реализация контракта на поставку в Турцию российских ЗРС С-400 является приоритетом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил находящийся в Анкаре с официальным визитом президент России Владимир Путин на заседании Совета сотрудничества высшего уровня.

"В военно-технической сфере приоритетом является реализация контракта на поставку в Турцию зенитных ракетных систем С-400 "Триумф". Исходим из того, что в ходе предстоящего заседания профильной межправительственной комиссии будут предметно обсуждены перспективы дальнейших поставок в Турцию современной российской продукции военного назначения", - сказал В.Путин.