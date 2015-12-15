Президент России разрешил Конституционному суду не исполнять решения ЕСПЧ

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Конституционный суд (КС) России получил право определять, выполнять ли вердикты межгосударственных органов по защите прав и свобод человека. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, соответствующий указ, опубликованный на сайте правовой информации, подписал президент Владимир Путин. В первую очередь речь идет о приоритете вердиктов КС над решениями Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Отныне КС самостоятельно решает, возможно ли исполнить на территории России "решения межгосударственного органа по защите прав и свобод человека". Для этого запрос в КС будет делать федеральный орган исполнительной власти, защищающий интересы России при рассмотрении в международном суде жалоб против РФ.

Указ вступает в силу со дня опубликования. Ранее в декабре он был принят Госдумой, а затем и одобрен Советом Федерации.