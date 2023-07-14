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Путин рассказал подробности встречи с наемниками ЧВК "Вагнер"

Путин рассказал подробности встречи с наемниками ЧВК "Вагнер" Президент России Владимир Путин на встрече с наемниками ЧВК "Вагнер" предложил им несколько вариантов дальнейшей службы. В том числе - под руководством их непосредственного командира с позывным Седой.
В регионе
14 июля 2023 г. 01:36
Путин рассказал подробности встречи с наемниками ЧВК Вагнер

Президент России Владимир Путин на встрече с наемниками ЧВК "Вагнер" предложил им несколько вариантов дальнейшей службы. В том числе - под руководством их непосредственного командира с позывным Седой.

Как передает Report, об этом российский лидер рассказал газете "Коммерсантъ".

"Все они могли собраться в одном месте и продолжать служить. И для них ничего бы не изменилось. Ими руководил бы тот же человек, который был их реальным командиром все это время", - рассказал Путин. На вопрос корреспондента газеты Андрея Колесникова "И что же?" президент заявил, что "многие кивали, когда я это говорил". "А Пригожин, который сидел впереди и не видел этого, сказал, выслушав: "Нет, ребята не согласны с таким решением".

Переговоры 29 июня длились три часа, на них присутствовали 35 сотрудников ЧВК. По словам Путина, на встрече с вагнеровцами, помимо предложения дальнейших вариантов службы, он "с одной стороны, дал оценку того, что они сделали на поле боя, а с другой стороны - того, что они сделали в ходе событий 24 июня". Об этом же ранее рассказывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, добавив, что командиры ЧВК изложили свою версию произошедшего и "акцентировали, что являются убежденными сторонниками и солдатами главы государства и верховного главнокомандующего".

Когда Колесников поинтересовался у Путина, сохранится ли ЧВК "Вагнер" как боевая единица, тот ответил, что "группа есть, но юридически не существует" и напомнил, что в России нет закона, регулирующего деятельность частных военных организаций. "Это отдельный вопрос, связанный с реальной легализацией. Но это вопрос, который должен обсуждаться в Государственной думе, в правительстве", - добавил президент.

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Версия на азербайджанском языке Putin ilk dəfə “Vaqner”çilərlə görüşünün təfərrüatlarını açıqlayıb

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