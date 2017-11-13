Путин рассказал об отношениях России и Турции

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Отношения Москвы и Анкары можно считать восстановленными практически в полном объеме.

Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Подчеркну в начале нашей встречи, что наши отношения можно считать восстановленными практически в полном объеме", - сказал Путин на встрече со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи.

Он отметил, что после наблюдавшегося падения товарооборота в 2016 году, за первые восемь-девять месяцев текущего года рост зафиксирован более чем на треть. Как отметил президент РФ, с Турцией ведется работа практически во всех направлениях, в том числе в вопросах урегулирования сирийского кризиса.

Путин отметил позитивный эффект, подобный нынешнему, оперативного обсуждения текущих вопросов.