 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Путин рассказал об отношениях России и Турции

    Отношения Москвы и Анкары можно считать восстановленными практически в полном объеме

    Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Отношения Москвы и Анкары можно считать восстановленными практически в полном объеме. 

    Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент России Владимир Путин.

    "Подчеркну в начале нашей встречи, что наши отношения можно считать восстановленными практически в полном объеме", - сказал Путин на встрече со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи.

    Он отметил, что после наблюдавшегося падения товарооборота в 2016 году, за первые восемь-девять месяцев текущего года рост зафиксирован более чем на треть. Как отметил президент РФ, с Турцией ведется работа практически во всех направлениях, в том числе в вопросах урегулирования сирийского кризиса.

    Путин отметил позитивный эффект, подобный нынешнему, оперативного обсуждения текущих вопросов.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi