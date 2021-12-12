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Путин рассказал об опыте работы таксистом в 90-е годы

Путин рассказал об опыте работы таксистом в 90-е годы Президент России Владимир Путин заявил, что в 1990-е годы он иногда был вынужден подрабатывать частным извозом.
В регионе
12 декабря 2021 г. 02:51
Путин рассказал об опыте работы таксистом в 90-е годы

Президент России Владимир Путин заявил, что в 1990-е годы он иногда был вынужден подрабатывать частным извозом.

Как передает Report, слова главы государства приводит телеканал "Россия 24", опубликовав тизер фильма "Новейшая история".

Ведущий, описывая тяжелую экономическую ситуацию в стране в те годы, отметил, что многим квалифицированным специалистам с трудом удавалось зарабатывать на жизнь.

"Иногда приходилось подрабатывать и извозом. Неприятно об этом говорить, но, к сожалению, и это тоже было", - высказался Путин.

В 2018 году Владимир Путин рассказал в документальном фильме Андрея Кондрашова, что был готов подрабатывать таксистом в Санкт-Петербурге после того, как ушел с работы из мэрии, когда Анатолий Собчак проиграл выборы градоначальника.

Президент подчеркнул, что когда ему в конце 1990-х годов поступило предложение от управляющего делами президента переехать на работу в Москву, он не мог не принять его, потому что другой работы не было.

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Версия на азербайджанском языке Putin: “90-cı illərdə taksi sürücüsü kimi əlavə pul qazanmalı olurdum”

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