Путин рассказал об обстреле своего спецборта в Чечне

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин в фильме Андрея Кондрашова, выложенном в «Одноклассниках», рассказал об обстреле своего спецборта в Чечне в 2000 году.

Как передает Report, по его словам, он, на тот момент и.о. главы государства, приехал в Чечню 31 декабря 1999 года поздравить военнослужащих Объединенной группировки федеральных войск.

Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что тогда впервые увидел Путина.

«Потом увидел, когда он прилетел на новый год в Гудермес поздравить военных. Это страшные дни были для нас, для республики. Вертолет не мог сесть», — сказал Кадыров.

Путин в свою очередь пояснил, что принял стрельбу за салют.

«Я-то решил, что это на самом деле салют, потому что новый год был. Летчики сказали: «Какой салют, мы под обстрелом», — сказал Путин.