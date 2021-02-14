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Путин рассказал о влиянии России на постсоветском пространстве

Путин рассказал о влиянии России на постсоветском пространстве Путин рассказал о влиянии России на постсоветском пространствеУсиление влияния России на постсоветском пространстве вызывает беспокойство, оппоненты РФ в рамках "разговоров о снижении напряженности в мире" будут пытаться "оттаскивать" Россию от пространст
В регионе
14 февраля 2021 г. 03:34
Путин рассказал о влиянии России на постсоветском пространстве
Владимир Путин

Путин рассказал о влиянии России на постсоветском пространствеУсиление влияния России на постсоветском пространстве вызывает беспокойство, оппоненты РФ в рамках "разговоров о снижении напряженности в мире" будут пытаться "оттаскивать" Россию от пространства СНГ, используя амбициозных и жаждущих власти людей.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, так считает президент РФ Владимир Путин.

На встрече с редакторами российских СМИ, кадры которой показали по телеканалу "Россия 24", он сказал, что оппоненты или потенциальные противники России давно используют амбициозных и жаждущих власти людей в своих интересах.

"Наше влияние на постсоветском пространстве, как бы то ни было, оно растет. При всех сложностях. Ведь когда Союз разваливали, должны были понять насчет становления независимых государств со всеми вытекающими последствиями. Но, тем не менее, за последние годы наше влияние здесь растет. Тоже это вызывает беспокойство и тоже это будет то, от чего нас будут оттаскивать", - заявил Путин.

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Версия на азербайджанском языке Putin Rusiyanın postsovet məkanındakı təsirindən danışdı

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