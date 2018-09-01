Путин рассказал о любимых книгах

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин рассказал о своих любимых книгах.

Как сообщает Report, cоответствующий вопрос ему задали в ходе встречи с победителями школьных олимпиад в образовательном центре "Сириус" в Сочи.

"Куприна редко вспоминают, а он гениальный писатель. Перечитайте "Гранатовый браслет", — обратился к присутствующим президент. — "Мелочь, казалось, а как он красиво раскрывает человека, какие стороны души раскрывает".

Помимо этого, Путин отметил роман Льва Толстого "Война и мир", а также рассказал, что каждый месяц перечитывает, смеясь, Гоголя. Президент отметил, что перечитывает и произведения Чехова.