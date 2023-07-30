О нас

Путин рассказал о договоренности с Эрдоганом о встрече

Путин рассказал о договоренности с Эрдоганом о встрече Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собираются договориться, кто к кому приедет на встречу, ее планировали провести еще до выборов президента в Турции, но посчитали это нецелесообразным.
В регионе
30 июля 2023 г. 00:42
Путин рассказал о договоренности с Эрдоганом о встрече

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собираются договориться, кто к кому приедет на встречу, ее планировали провести еще до выборов президента в Турции, но посчитали это нецелесообразным.

Как передает Report, об этом заявил глава российского государства.

"Мы договаривались о том, что мы увидимся, или он к нам приедет, или я к нему съезжу - посмотрим", - сказал Путин на пресс-конференции.

Он добавил, что Эрдоган приглашал его еще до выборов, но было решено этого не делать, чтобы "никто не спекулировал" на теме визита в преддверии выборов в Турции, так как его могли бы воспринять как "какую-то попытку оказать влияние на внутриполитический процесс".

"Ни ему, ни мне это не нужно. Мы решили нашу встречу перенести, но мы так и не договорились где - либо у нас, либо в Турции. Посмотри", - заключил Путин.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Putin Ərdoğanla görüş barədə razılığın olduğunu açıqlayıb

Самое читаемое

Столтенберг созывает заседание Совета Украина-НАТО
Столтенберг созывает заседание Совета Украина-НАТО
23 июля 2023 г. 14:23
Президент Армении: Рад, что мы возобновили диалог с Анкарой
Президент Армении: "Рад, что мы возобновили диалог с Анкарой"
24 июля 2023 г. 11:47
Прибыль AFB Bank сократилась почти на 37%
Прибыль AFB Bank сократилась почти на 37%
24 июля 2023 г. 15:01
Эрдоган: Реализуемые 850 проектов оставят свой след в оборонной промышленности страны
Эрдоган: Реализуемые 850 проектов оставят свой след в оборонной промышленности страны
25 июля 2023 г. 13:06
Rheinmetall в этом году передаст Украине еще две системы ПВО Skynex
Rheinmetall в этом году передаст Украине еще две системы ПВО Skynex
25 июля 2023 г. 19:43
Ильхам Алиев поздравил президента Сьерра-Леоне
Ильхам Алиев поздравил президента Сьерра-Леоне
26 июля 2023 г. 17:29
AirPods научили отслеживать активность мозга владельца
AirPods научили отслеживать активность мозга владельца
27 июля 2023 г. 02:21
Более 40 человек стали жертвами лесных пожаров в странах Средиземноморья
Более 40 человек стали жертвами лесных пожаров в странах Средиземноморья
27 июля 2023 г. 12:56
СМИ: В Греции горит склад боеприпасов, гремят взрывы
СМИ: В Греции горит склад боеприпасов, гремят взрывы
27 июля 2023 г. 20:10
Президент Ильхам Алиев поздравил президента Перу
Президент Ильхам Алиев поздравил президента Перу
28 июля 2023 г. 12:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi