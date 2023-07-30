Путин рассказал о договоренности с Эрдоганом о встрече

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собираются договориться, кто к кому приедет на встречу, ее планировали провести еще до выборов президента в Турции, но посчитали это нецелесообразным.

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собираются договориться, кто к кому приедет на встречу, ее планировали провести еще до выборов президента в Турции, но посчитали это нецелесообразным.

Как передает Report, об этом заявил глава российского государства.

"Мы договаривались о том, что мы увидимся, или он к нам приедет, или я к нему съезжу - посмотрим", - сказал Путин на пресс-конференции.

Он добавил, что Эрдоган приглашал его еще до выборов, но было решено этого не делать, чтобы "никто не спекулировал" на теме визита в преддверии выборов в Турции, так как его могли бы воспринять как "какую-то попытку оказать влияние на внутриполитический процесс".

"Ни ему, ни мне это не нужно. Мы решили нашу встречу перенести, но мы так и не договорились где - либо у нас, либо в Турции. Посмотри", - заключил Путин.