Путин рассказал, какое наследие хочет оставить после себя

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин рассказал, что хочет оставить после себя устойчивую страну со сбалансированной демократией.

Как передает Report, об этом он сказал в интервью телеканалу NBC, текст которого опубликован на сайте Кремля.

"Я просто уверен, что Россия приобретет дополнительную мощную динамику развития, будет устойчивой, со сбалансированной демократией, с хорошими перспективами использования последних достижений технологической революции. Мы будем и дальше работать над совершенствованием нашей политической системы, судебной системы", - сказал Путин.