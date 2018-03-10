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    Путин рассказал, какое наследие хочет оставить после себя

    Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин рассказал, что хочет оставить после себя устойчивую страну со сбалансированной демократией.

    Как передает Report, об этом он сказал в интервью телеканалу NBC, текст которого опубликован на сайте Кремля.

    "Я просто уверен, что Россия приобретет дополнительную мощную динамику развития, будет устойчивой, со сбалансированной демократией, с хорошими перспективами использования последних достижений технологической революции. Мы будем и дальше работать над совершенствованием нашей политической системы, судебной системы", - сказал Путин.

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