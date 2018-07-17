Путин рассказал, как он изменился с момента первого избрания президентом - ВИДЕО

Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ С момента первого избрания президентом в 2000 году существенно поменялась ситуация в мире, но сам он остался прежним.

Как передает Report со ссылкой на РЕН ТВ, об этом Владимир путин рассказал в интервью телеканалу Fox News.

У российского лидера спросили, почему в 2000 году он хотел стать демократическим реформатором, а а сейчас передумал. на это Путин сказал, что изменился не он, а ситуация в мире.

"Я каким был, таким и остался. Я был избран президентом во взрослом возрасте, и в этом возрасте твои приоритеты не слишком меняются. Но нам приходится реагировать на то, что происходит вокруг нас. Возьмите расширение НАТО на восток", - сказал Владимир Путин.