Путин рассказал, как ночевал с ружьем и чуть не стал таксистом

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Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин рассказал, как чуть не стал подрабатывать таксистом в Петербурге после того, как ушел с работы из мэрии, когда Анатолий Собчак проиграл выборы градоначальника.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в фильме во второй части документального фильма Андрея Кондрашова про главу российского государства.

В.Путин отметил, что о "бандитском Петербурге" говорят много надуманного, но в целом в 90-ые "ситуация была боевой".

"Я у себя на даче ложился с помповым ружьем спать, это правда. Но времена были такие. Береженого Бог бережет", - подчеркнул президент.

По его словам, ему в конце 90-х годов поступило предложение от управляющего делами президента переехать на работу в Москву, однако он не мог не принять его, потому что другой работы не было.

"Я даже думал, что делать, может, в такси подрабатывать? Я не шучу, куда деваться. Двое детей маленьких. Поэтому когда предложили переехать в Москву и заняться юридическими делами в управлении делами президента, я согласился и приехал", - указал В.Путин.

По словам главы государства, хотя он никогда не хотел уезжать из Петербурга, он благодарен, что его пригласили на работу и он смог обосноваться в Москве.