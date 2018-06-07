Путин рассказал, чем пожертвовал, став президентом

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Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин рассказал, чем пришлось пожертвовать ради того, чтобы быть президентом.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, на вопрос ведущих в ходе "Прямой линии", Путин ответил : "Личной сферой жизни человека".
Однако, по его словам, взамен на посту главы государства он получил возможность помогать миллионам людей.
Отвечая на вопрос о том, какой бы совет своего отца он передал бы своим внукам. "Не врать", — сказал В. Путин.
Tural AsadiАвтор новости