Путин рассказал, чем пожертвовал, став президентом

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин рассказал, чем пришлось пожертвовать ради того, чтобы быть президентом.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, на вопрос ведущих в ходе "Прямой линии", Путин ответил : "Личной сферой жизни человека".

Однако, по его словам, взамен на посту главы государства он получил возможность помогать миллионам людей.

Отвечая на вопрос о том, какой бы совет своего отца он передал бы своим внукам. "Не врать", — сказал В. Путин.