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Путин рассчитывает на наращивание сотрудничества с Ираном по всем направлениям

Путин рассчитывает на наращивание сотрудничества с Ираном по всем направлениям Президент России Владимир Путин направил Масуду Пезешкиану поздравление в связи с его избранием президентом Исламской Республики Иран.
В регионе
6 июля 2024 г. 12:23
Путин рассчитывает на наращивание сотрудничества с Ираном по всем направлениям

Президент России Владимир Путин направил Масуду Пезешкиану поздравление в связи с его избранием президентом Исламской Республики Иран.

Об этом сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

"Рассчитываю, что ваша деятельность на президентском посту будет способствовать дальнейшему наращиванию конструктивного двустороннего сотрудничества по всем направлениям на благо наших дружественных народов, в интересах упрочения региональной безопасности и стабильности", - говорится в послании Путина.

В поздравлении отмечается, что "российско-иранские отношения носят дружественный, добрососедский характер. Москва и Тегеран эффективно координируют усилия в решении актуальных вопросов международной повестки дня".

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