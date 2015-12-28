​Путин подписал указ о специальных экономических мерах в отношении Турции

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин подписал указ о введении специальных экономических мер в отношении Турции, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Новые ограничения расширены организациями, контролируемыми турецкими гражданами, а не только фирмами под юрисдикцией Турции, следует из текста указа.

"Запрет или ограничение для организаций, находящихся под юрисдикцией Турецкой Республики, а также для организаций, контролируемых гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, на выполнение (оказание) ими отдельных видов работ (услуг) на территории Российской Федерации по перечню, определяемому Правительством Российской Федерации", - говорится в сообщении.