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Путин раскрыл расклад ядерных сил между Россией и США

Путин раскрыл расклад ядерных сил между Россией и США Россия опережает США в сфере разработок ядерного оружия.
В регионе
12 декабря 2021 г. 19:28
Путин раскрыл расклад ядерных сил между Россией и США

Россия опережает США в сфере разработок ядерного оружия.

Как передает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин в фильме "Россия. Новейшая история" на телеканале "Россия 1".

"У нас примерный паритет с США сохраняется и по носителям, и по количеству боезарядов, но все-таки в наших перспективных разработках мы, безусловно, являемся лидерами. Это первое. Ну и традиционно имеющийся на вооружении потенциал мы не просто модернизируем, мы вводим новые комплексы. В этом смысле можно с уверенностью сказать, что по этому показателю мы сегодня - номер один в мире", - сказал Путин.

Ранее в управлении национальной ядерной безопасности США сообщили, что страна планирует произвести около 500 ядерных бомб.

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