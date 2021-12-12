Путин раскрыл расклад ядерных сил между Россией и США

Россия опережает США в сфере разработок ядерного оружия.

Россия опережает США в сфере разработок ядерного оружия.

Как передает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин в фильме "Россия. Новейшая история" на телеканале "Россия 1".

"У нас примерный паритет с США сохраняется и по носителям, и по количеству боезарядов, но все-таки в наших перспективных разработках мы, безусловно, являемся лидерами. Это первое. Ну и традиционно имеющийся на вооружении потенциал мы не просто модернизируем, мы вводим новые комплексы. В этом смысле можно с уверенностью сказать, что по этому показателю мы сегодня - номер один в мире", - сказал Путин.

Ранее в управлении национальной ядерной безопасности США сообщили, что страна планирует произвести около 500 ядерных бомб.