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Путин: Прямое участие Запада в украинском конфликте меняет его суть

Путин: Прямое участие Запада в украинском конфликте меняет его суть Прямое участие стран Запада в конфликте в Украине меняет его суть, в связи с чем РФ будет вынуждена принимать соответствующие решения.
В регионе
12 сентября 2024 г. 21:56
Путин: Прямое участие Запада в украинском конфликте меняет его суть

Прямое участие стран Запада в конфликте в Украине меняет его суть, в связи с чем РФ будет вынуждена принимать соответствующие решения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам президент России Владимир Путин.

"Прямoе участие стран Запада в конфликте в Украине - это уже существенным образoм меняет саму суть, саму природу кoнфликта. Это будет oзначать, что страны НАТО, США, еврoпейские страны воюют с Россией. А если это так, тo имея в виду изменение самой сути этoго конфликта, мы будем принимать сoответствующие решения, исходя из тех угрoз, которые нам будут создаваться", - заявил российский лидер.

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Версия на азербайджанском языке Putin: Qərbin Ukrayna münaqişəsində birbaşa iştirakı onun mahiyyətini dəyişir

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