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    Путин провел встречу с советником лидера Ирана

    В Кремле не привели подробностей беседы

    Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин провел встречу с советником руководителя и духовного лидера Ирана по международным делам Али Акбаром Велаяти, который находится в Москве с рабочим визитом. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в пресс-службе Кремля. 

    "Мы подтверждаем, что такая встреча состоялась", - отметили в пресс-службе. 

    В Кремле не привели подробностей беседы. 

    Советник лидера Ирана находится с визитом в Москве с 1 февраля по приглашению директора Российского института стратегических исследований Леонида Решетникова.

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