Путин провел встречу с Асадом

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Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин провел встречу с Башаром Асадом в Сочи, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Владимир Путин также представил Башара Асада руководящему составу министерства обороны и Генерального штаба ВС РФ, присутствующему в Сочи для проведения очередной серии совещаний по вопросам военного строительства и Государственной программы вооружения", — говорится в сообщении Кремля.

Отмечается, что встреча продолжалась в общей сложности 4 часа.

