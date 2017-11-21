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    Путин провел встречу с Асадом

    Встреча состоялась в Сочи
    © Getty Images

    Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин провел встречу с Башаром Асадом в Сочи, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    "Владимир Путин также представил Башара Асада руководящему составу министерства обороны и Генерального штаба ВС РФ, присутствующему в Сочи для проведения очередной серии совещаний по вопросам военного строительства и Государственной программы вооружения", — говорится в сообщении Кремля.

    Отмечается, что встреча продолжалась в общей сложности 4 часа. 

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