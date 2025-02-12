Путин провел телефонный разговор с Трампом

Президент России Владимир Путин и провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, в ходе разговора было обсуждено украинское урегулирование, договоренности по обмену заключенными, двустороннее сотрудничество Москвы и Вашингтона, ситуация на Ближнем Востоке, а также иранская ядерная программа.

"Совсем недавно завершился телефонный разговор президента Путина и президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, - рассказал Песков. - Это был весьма продолжительный телефонный разговор, он длился почти полтора часа".

О планах разговора с российским президентом Трамп многократно заявлял в последние недели. Американский лидер уделял большое внимание конфликту в Украине и выражал желание поспособствовать его завершению.