Путин выразил соболезнования Раиси в связи с терактом в Ширазе

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Эбрахимом Раиси и обсудил с ним вопросы сотрудничества в международных делах, в том числе в свете интереса Тегерана к вступлению в БРИКС.

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Эбрахимом Раиси и обсудил с ним вопросы сотрудничества в международных делах, в том числе в свете интереса Тегерана к вступлению в БРИКС.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба президента РФ.

"Обсуждены вопросы расширения взаимодействия в международных и региональных делах, в том числе с учетом участия Ирана в качестве полноправного члена в Шанхайской организации сотрудничества, а также заинтересованности подключиться к деятельности БРИКС", - говорится в сообщении.

Путин и Раиси подтвердили настрой на дальнейшее развитие сотрудничества в торговой, энергетической, транспортно-логистической и природоохранной сферах. В сообщении также отмечается, что "с обеих сторон выражено удовлетворение достигнутым высоким уровнем российско-иранских отношений".

Путин выразил соболезнования Раиси в связи с терактом в Ширазе 13 августа.