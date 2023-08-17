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Путин выразил соболезнования Раиси в связи с терактом в Ширазе

Путин выразил соболезнования Раиси в связи с терактом в Ширазе Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Эбрахимом Раиси и обсудил с ним вопросы сотрудничества в международных делах, в том числе в свете интереса Тегерана к вступлению в БРИКС.
В регионе
17 августа 2023 г. 20:15
Путин выразил соболезнования Раиси в связи с терактом в Ширазе

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Эбрахимом Раиси и обсудил с ним вопросы сотрудничества в международных делах, в том числе в свете интереса Тегерана к вступлению в БРИКС.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба президента РФ.

"Обсуждены вопросы расширения взаимодействия в международных и региональных делах, в том числе с учетом участия Ирана в качестве полноправного члена в Шанхайской организации сотрудничества, а также заинтересованности подключиться к деятельности БРИКС", - говорится в сообщении.

Путин и Раиси подтвердили настрой на дальнейшее развитие сотрудничества в торговой, энергетической, транспортно-логистической и природоохранной сферах. В сообщении также отмечается, что "с обеих сторон выражено удовлетворение достигнутым высоким уровнем российско-иранских отношений".

Путин выразил соболезнования Раиси в связи с терактом в Ширазе 13 августа.

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Версия на английском языке Putin, Raisi hold phone conversation
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