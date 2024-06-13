Путин провел телефонный разговор с и.о. президента Ирана

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером, который исполняет обязанности главы государства.
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Разговор состоялся по инициативе иранской стороны.
Собеседники выразили заинтересованность в дальнейшем развитии российско-иранского сотрудничества, включая реализацию перспективных совместных проектов в сферах энергетики и транспорта.
Владимир Путин поздравил всех мусульман Ирана с приближающимся Гурбан байрамы, пожелал успеха в ведущейся предвыборной кампании и просил передать самые добрые пожелания Верховному руководителю Исламской Республики аятолле Сейеду Али Хаменеи.