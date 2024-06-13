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Путин провел телефонный разговор с и.о. президента Ирана

Путин провел телефонный разговор с и.о. президента Ирана Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером, который исполняет обязанности главы государства.
В регионе
13 июня 2024 г. 21:22
Путин провел телефонный разговор с и.о. президента Ирана

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером, который исполняет обязанности главы государства.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Разговор состоялся по инициативе иранской стороны.

Собеседники выразили заинтересованность в дальнейшем развитии российско-иранского сотрудничества, включая реализацию перспективных совместных проектов в сферах энергетики и транспорта.

Владимир Путин поздравил всех мусульман Ирана с приближающимся Гурбан байрамы, пожелал успеха в ведущейся предвыборной кампании и просил передать самые добрые пожелания Верховному руководителю Исламской Республики аятолле Сейеду Али Хаменеи.

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Версия на азербайджанском языке Vladimir Putinlə İran Prezidenti vəzifəsini icra edən Məhəmməd Moxber arasında telefon danışığı olub

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