Путин провел телефонный разговор с и.о. президента Ирана

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером, который исполняет обязанности главы государства.

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером, который исполняет обязанности главы государства.

Как передает Report , об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Разговор состоялся по инициативе иранской стороны.

Собеседники выразили заинтересованность в дальнейшем развитии российско-иранского сотрудничества, включая реализацию перспективных совместных проектов в сферах энергетики и транспорта.

Владимир Путин поздравил всех мусульман Ирана с приближающимся Гурбан байрамы, пожелал успеха в ведущейся предвыборной кампании и просил передать самые добрые пожелания Верховному руководителю Исламской Республики аятолле Сейеду Али Хаменеи.