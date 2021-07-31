Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом

Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Президенты обсудили ситуацию с лесными пожарами в Турции.
"Отмечена важность взаимодействия двух стран в борьбе с этим стихийным бедствием. Владимир Путин подтвердил, что Россия продолжит предоставлять Турции всестороннюю помощь в тушении пожаров", - говорится в сообщении пресс-службы.
Президент Турции тепло поблагодарил за оказываемую весомую поддержку.