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Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом

Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.
В регионе
31 июля 2021 г. 13:42
Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом

Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Президенты обсудили ситуацию с лесными пожарами в Турции.

"Отмечена важность взаимодействия двух стран в борьбе с этим стихийным бедствием. Владимир Путин подтвердил, что Россия продолжит предоставлять Турции всестороннюю помощь в тушении пожаров", - говорится в сообщении пресс-службы.

Президент Турции тепло поблагодарил за оказываемую весомую поддержку.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə və Rusiya prezidentləri arasında telefon danışığı olub
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