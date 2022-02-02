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Путин провел телефонный разговор с Джонсоном

Путин провел телефонный разговор с Джонсоном Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в телефонном разговоре в среду достаточно подробно обменялись мнениями по теме украинского кризиса.
В регионе
2 февраля 2022 г. 22:06
Путин провел телефонный разговор с Джонсоном

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в телефонном разговоре в среду достаточно подробно обменялись мнениями по теме украинского кризиса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам беседы лидеров, отметив, что Путин изложил Джонсону принципиальные подходы РФ в том числе по данному вопросу.

Путин в беседе с Джонсоном отметил неготовность НАТО адекватно реагировать на российские озабоченности.

"Отмечена неготовность НАТО адекватно реагировать на обоснованные российские озабоченности, прикрываясь при этом ссылками на так называемую политику "открытых дверей" альянса, противоречащую основополагающему принципу неделимости безопасности", - говорится в сообщении.

Путин и Джонсон обсудили обеспечение долгосрочных юридически зафиксированных гарантий безопасности Российской Федерации.

Днем ранее Джонсон посетил с визитом Киев, где провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.​​​​​​

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Версия на азербайджанском языке Putin və Conson arasında telefon danışığı olub

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