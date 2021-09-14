Путин провел телефонные переговоры с президентом Ирана Раиси

Президент РФ Владимир Путин во вторник в телефонном разговоре с президентом Ирана Ибрахимом Раиси обсудил борьбу с коронавирусом.

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Ирана Ибрахимом Раиси обсудил борьбу с коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Подтвержден обоюдный настрой на укрепление взаимовыгодных российско-иранских отношений в различных областях. В частности, отмечено успешное развитие торгово-экономических связей и налаженное взаимодействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Путин также обсудил с Раиси ситуацию вокруг иранской ядерной сделки.

"Затронуты некоторые темы международной повестки дня, включая ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе", - говорится в сообщении.

Кроме того, как уточнили в пресс-службе Кремля, "с учетом участия президента Ирана в качестве наблюдателя в проводимом в Душанбе 17 сентября саммите Шанхайской организации сотрудничества обсуждены актуальные вопросы работы в рамках этой организации".